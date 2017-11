Alicia Machado detesta que le pregunten por Gloria Trevi

La ex-Miss Universo no quiere decir por qué no soporta a la cantante

Primicias

Alicia Machado detesta a Gloria Trevi, pero cuando le preguntan sobre el motivo no atina a dar una respuesta coherente.

“Ay, me van a seguir preguntando por esa pend*ja. De verdad, o sea, estamos en un país democrático. Yo puedo opinar lo que me dé la gana. A mí a fuerzas no me tiene que gustar ni una artista, caramba”, dijo la ex Miss-Universo en “Primer impacto”.

En varias ocasiones, Alicia ha despotricado contra Gloria Trevi; le ha dicho expresidiaria, mentirosa y todo tipo de malas palabras.

Gloria Trevi nunca ha respondido a las ofensas.