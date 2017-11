Para Kate del Castillo, el tamaño sí importa, pero…

La actriz habló del escabroso tema en su podcast semanal

Primicias

Kate del Castillo habló sin tapujos ni eufemismos sobre el tamaño del pene. Ella cree que el tamaño sí importa, pero solo si al hombre le importa.

Bueno, la verdad no entendimos bien lo que ella y su compañera del podcast “Neteando” quisieron decir, pero fue algo como que el tamaño es relevante si es que para el hombre lo es también.

“Creo que el tamaño importa si le importa a él”, dijo entre carcajadas la actriz en su recién estrenado programa semanal. Pero luego se lió en una serie de explicaciones que terminamos sin entender el punto final.

De ahí pasaron a hablar del “pene enano”.

“¿Qué mal rollo, no? Pero a lo mejor hay algunos que la tienen bien y no la saben usar”, le dijo a su Jessica Maldonado, con quien graba el podcast. “Todo está en la onda que traiga también el hombre, a lo mejor no la tiene supe grande pero le echa ganitas, ¿no?”.