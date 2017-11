Maluma explica por qué rechazó a fan que lo abrazó en pleno show

El intérprete colombiano asegura que la jovencita no fue muy dulce con él, que digamos

Primicias

Según Maluma la razón por la que le hizo el feo a una tapatía en pleno concierto en Guadalajara, fue porque la chica le dio amor, pero amor del rudo.

“México es un país que yo amo; me quieren, pero yo tengo que darles más de lo que ellos me dan a mí, no tenía que portarme mal con esta niña”, reconoció el cantante colombiano.

Pero, una cosa es un abrazo y otra que te quieran dar algo a la fuerza, como fue el caso, según el intérprete.

“Yo la abrace, pero ahora que me trate de jalar el pelo y me trate de jalar la oreja ya es diferente”, aclaró.

Fue entonces cuando abruptamente apartó a la jovencita de su lado, a la que, por cierto, “allá donde esté le mando un beso muy grande”.