‘Asesinan’ a Fernanda Castillo en ‘El señor de los cielos’

Hace 5 años hice casting para un personaje que cambió mi carrera y mi vida : #MonicaRobles y esta noche me despido de ella con todo el amor y agradecimiento que existe en mi alma. Tener que decirle ADIOS ha sido de los procesos mas tristes que he vivido, pero hoy decido quedarme solo con todo eso maravilloso que ella me regaló . Me voy llena de agradecimiento y de lecciones. Gracias @telemundo @argostv @joshuamintztva @marthagodoy2000 por darme la oportunidad de interpretar este personaje. A mis directores y fotógrafos de 5 temporadas y en especial a ti Danny Gavidia por haber creído y confiado en mi trabajo siempre. Al equipo de producción, dirección, el staff, maquillaje,utileria,iluminación,stunts, vestuario, catering y mis queridos camarógrafos : Gracias por hacer equipo y enseñarme tanto!!! Gracias a los compañeros actores y actrices que me dejaron crear y compartir con ellos el set y entre los que me llevo AMIGOS de verdad y para siempre! A mis adoradas #Cantaloas @carmenaub @seara_sabrina @galamontes por vivir juntas los mas difíciles y los más increíbles momentos de este viaje. A mi niño @gabrielbonillaaguila por ser el mas espectacular hijo que pude tener! Gracias @josejuanmeraz por interpretar a #Ramon ,el mas leal de los hombres para Monica ,pero sobretodo por ser el enorme amigo que eres para mí .No hubiera podido sin ti , jamás! Gracias @rafaelamayanunez por los momentos de complicidad ,por estos 5 años de #MonicayAurelio , por lo que creamos juntos con #LosDueñosdelTiempo Y sobre todas las personas , Gracias al Público!!!!!a los que han seguido este proyecto por 5 temporadas , a los que han amado y odiado a "La Robles", a las mujeres y hombres que han disfrutado mi trabajo, a los que han hecho memes o videos con las frases de #cabronacomoMonicaRobles . A todos aquellos a quienes este personaje hizo cuestionarse, empoderarse o simplemente emocionarse: Gracias!!!!! Son uds x quienes mi entrega de todos estos años valió la pena y quienes me han hecho aprender la mas importante lección : El respeto, el cariño y el lugar que se gana con trabajo,NO TE LO QUITA NADIE. Ahora si que "LO QUE TE MATA , TE HACE MAS FUERTE". Gracias y Adios Monica Robles

A post shared by @fernandacga on Nov 2, 2017 at 9:37pm PDT