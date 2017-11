Doña Rosa se quería divorciar pero no podía porque era menor de edad

La matriarca del famoso clan dijo que quería dejar a su esposo porque sospechaba que le era infiel

Primicias

Doña Rosa Rivera vivió una verdadera pesadilla desde el primer momento en que estuvo casada con Pedro Rivera, según cuenta la matriarca del famoso clan.

En una reciente conversación con “Suelta la sopa”, doña Rosa reveló que en una ocasión, cuando estaba en una feria con su esposo, pasó una mujer y le tocó las “sentaderas” a don Pedro. Eso, y que en algunas noches faltara a dormir a la casa le hicieron pensar a doña Rosa que su marido andaba de coscolino, o sea, poniéndole lo cuernos.

Así que por eso fue con su papá y le dijo que se quería divorciar, pero que como era menor de edad necesitaba el permiso de su progenitor.

“[Pero] Pedro me dijo, ‘yo no me quiero divorciar’, y le dije, ‘pues díselo a mi papá porque ya le prometí a él’, y dijo, ‘me voy a ir y me la voy a llevar para Estados Unidos'”, contó la matriarca.

Y la historia continuó por muchos, pero muchos años más.