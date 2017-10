Mamá de Kate del Castillo: Sean Penn ‘está feo como él solo’

Doña Kate Trillo criticó el 'mal gusto' de su hija, quien tuvo sexo con el actor

Primicias

A todos dejó perplejos la revelación de Kate del Castillo cuando dijo que tuvo sexo con el actor de Hollywood, Sean Penn.

Esto a raíz del pleito que surgió entre ella y Penn luego del fatídico viaje que hicieron juntos para entrevistarse con el Chapo a México.

Los más indignados con esta confesión son los papás de Kate, quienes creen que no era necesario haber declarado este “secreto”.

Pero la más enojada con esta situación es doña Kate Trillo, mamá de Kate, quien cuando le preguntaron en México que qué pensaba al respecto, contestó con desdén que “yo no sé si tuvo una relación o no; yo lo oí ahí nada más, no sé”.

Y luego remató: “Y si la tuvo qué mal gusto; [Sean Penn] está feo como él solo”.