Doña Rosa se arrepiente de haberse casado con Pedro Rivera

La matriarca del famoso clan nunca ha ocultado que fue infeliz con el patriarca de la familia

Doña Rosa Rivera nunca ha negado que fue muy infeliz en su matrimonio con el patriarca de la familia, Pedro Rivera.

“Yo no me quería casar; sí me he arrepentido”, dijo la matriarca del famoso clan en el programa “Suelta la sopa”.

Lo único bueno, dijo, es que conoció a sus hijos cuando ella era todavía muy joven y también su esposo, de quien está separada, los gozó mucho.

“Dinero no había”, reveló, “él [don Pedro] vendía billetes de lotería para poder comer, pero nunca nos faltó nada”.