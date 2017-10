Actriz le dice ‘perra’ a Sofía Vergara y la califica de déspota

Teresa Giudi dice que la colombiana le hizo el feo cuando les pidieron que se tomaran una foto juntas

La actriz Teresa Giudi le declaró la guerra a Sofía Vergara solo porque la colombiana le hizo el fuchi cuando les pidieron que se tomaran una foto juntas.

A tanto llegó el coraje de Giudi que en un panel de “Gettin Real With The Housewives” en el que participó la llamó “perra” (en inglés “bitch”).

En el video que dio a conocer TMZ, Teresa, quien se hizo famosa por su participación en el show “The Real Housewives of New Jersey”, dijo que tuvo una muy mala experiencia con Sofía un día que coincidieron.

“Yo no quería tomarme la foto, me lo pidió mi publicista. Ella fue grosera, le dijo a su agente ‘¿por qué me haces tomarme una foto con esta mujer?’. Yo no podía creer que haya dicho eso esa perra”, dijo Teresa entre las ovaciones del público.

“Ella debe ser amable por ser inmigrante, ¿sabes?”, dijo Teresa.

Eso sí, de la que habló maravillas fue de Jennifer López, quien sí se quiso tomar una foto con ella y de muy buena gana.