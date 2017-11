A doña Rosa le gustaba cantar, hasta que conoció a Pedro Rivera

La matriarca del clan Rivera dice que su esposo no se dedicaba al canto, y que le cortó a ella sus aspiraciones de ser intérprete

Primicias

En la familia Rivera todos tienen la percepción de que el que empezó con la cantada fue don Pedro. Sin embargo, doña Rosa reveló en “Suelta la sopa” que quien en realidad tenía la vena artística en esa casa era ella.

“Yo estaba cantando en una radio, porque mi hermana la mayor cantaba, y yo la acompañaba, y de repente me dio un día me dio por cantar a mí también”, contó la matriarca.

Pero conoció a don Pedro Rivera y esas aspiraciones se acabaron. Pero antes, hay que aclarar que él no cantaba.

“Él no cantaba; yo me dedicaba a los niños. Él no me dejaba trabajar, no me dejaba cantar ni nada, y entonces se me acabaron mis ilusiones”, reveló la matriarca del clan.