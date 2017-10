Lupillo Rivera: ‘Mi hermana me dijo muchas cosas’ de Chiquis

El Toro del corrido dice que no piensa revelar lo que la Diva de la banda le dijo sobre la novel cantante

Lupillo Rivera quiere mucho a su sobrina Chiquis Rivera, pero eso no quiere decir que olvida lo que en vida le platicó de ella Jenni Rivera.

“Lo que pasa es que […] yo hablé unas cosas con mi hermana y me quedé con las cosas de mi hermana”, dijo el Toro del corrido en una conversación con “El gordo y la flaca”. “No quiere decir que no quiera a mi sobrina […] simplemente mi hermana me dijo muchas cosas [de ella] y falleció a la semana, entonces me quedé con esas cosas”.

Lupillo dijo que no piensa revelar lo que le dijo Jenni que porque son “cosas muy íntimas”, aunque lo que se especula es que la Diva de la banda le confió que Chiquis era amante de Esteban Loaiza, entonces esposo de Jenni.

Esta versión ha sido desmentida en varias ocasiones por Chiquis, quien lamenta que su madre no le hubiera dado la oportunidad de aclarar la situación.