Amenazan de muerte a Juan Rivera por criticar a los Dodgers

Solo para aclarar. No soy fan de los Astros aunque ver a Altuve jugar es un dicha. Solo quiero que ganen porque me caen TAN GORDOS los Dodgers. Admitire que esta seria esta MARAVILLOSA !!! Es algo ESPECTACULAR y los dos equipos no se saben rajar, DE PIE PARA AMBOS, gane quien gane. Pero les explicare cosas que simplemente no se pueden negar. Los Dodgers estan en el primer o segundo mercado mas grande de deportes(esta entre LA y NY). Año tras año los Dodgers son el equipo que MAS boletos vende lo cual significa que generan MUCHO MUCHHO dinero por la lealtad de sus fans. Siendo asi, como es posible que no inviertan esas ganancias en su equipo? En sus fans? Seria una locura pensar que los Yankees o Lakers no llegaran a las finales en 29 años. No que no ganaran, que ni llegaran jajajajaja. CRAZINESS. Porque es que los Dodgers, aparte de Kershaw, no han tenido de los mejores jugadores en Beisball en tantos años? Un Trout, Harper? Game chamging Studs for so many years? Si tengo que reconocer que el sistema de los Dodgers produce jugadores muuuuy buenos pero Como es que se les van tantos? Greink y Beltre como ejemplo? Those are HALL OF FAMERS!!! Como los dejan ir? Aaahhh si, por DINERO!! Como es que el estadio a estado casi identico por 30años? Saben porque? Porque el consumidor asi lo a aceptado!! Asi siguen llenando el estadio y pues ellos siguen generando billetes. Si EXIJERAN MAS, MAS LES DARIAN. Sea como sea, suerte a ambos y recuerden, ITS JUST A GAME. Ya ni los Astros y Dodgers se pelean como Uds. AGARREN LA ONDA y #BENDICIONES

A post shared by Juan Rivera (@juanriveramusic) on Oct 30, 2017 at 11:11am PDT