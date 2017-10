Ex de Sergio Mayer Mori revela supuesto pasado gay del actor

Natalia Subtil asegura siempre tuvo la duda de si el padre de su hija en realidad era homosexual

Primicias

Natalia Subtil no para de hablar de su ex y padre de su hija, Sergio Mayer Mori. Y nada de lo que dice es para dejar bien parado al actor, por lo que se ve.

En el pasado dijo que el joven de 19 años no está como se ve en las fotos, que es demasiado flaco y que por eso, y por otras razones que no dejó claras, no serviría para ser uno de los guapotes del show “Solo para mujeres”.

Ahora, Subtil fue más allá y le dijo a la revista TVNotas que cuando conoció al chico pensó que era bisexual, que porque un amigo gay le dijo Mayer Mori había sido pareja de otro muchacho.

“Un amigo gay me preguntó qué hacía con él, porque Sergio era homosexual, pero yo le dije que ‘para nada’; entonces me confesó que un amigo de él anduvo con Sergio, y yo nunca lo creí del todo, pero te queda la duda y siempre jugué con él diciéndole que un día me iba a decir que es gay”, dijo la actriz a la publicación.

Mayer Mori no ha respondido al respecto ni sí ni no.