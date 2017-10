Pablo Montero besa bien apasionado a Lucía, que resultó ser Lucio

El cantante dice que el fan travesti casi, casi lo obligó a corresponderle

Primicias Videos

Pablo Montero se deja querer por quien sea. Luego investiga de quién se trata.

Lo que no esperaba el cantante mexicano este fin de semana es que un chico transexual fuera quien se le acercaría durante una de sus presentaciones para plantarle un besote en la boca. El intérprete, al que le encantan ese tipo de mimos, le correspondió igual de efusivo.

Aunque, claro, luego de saberse la verdad, Montero ofreció su propia versión a TVNotas.

“Él fue quien me jaló para darme el beso; yo quería quitarme pero no me dio chance. No esperaba que sucediera eso. Jamás me aventé a besarlo”, dijo el artista.

La revista mexicana asegura que la fan se llama Lucía Cabañas y que tiene 29 años de edad. Su nombre anterior era Lucio.