Kate del Castillo: Televisa ofrecía a sus actrices como prostitutas

Kate de Castillo acaba de revelar un secreto a voces: que Televisa solía ofrecer a sus actrices como prostitutas al mejor postor.

La revelación la hace en su polémico documental de Netflix “El día que conocí a El Chapo”, sobre su encuentro con el carismático narcotraficante Joaquín Guzmán. En el habla de su paso por Televisa y cuenta cómo fue invitada a una “comida” donde esencialmente la empresa ofrecía a sus actrices a los que compraban anuncios comerciales.

“En ese tiempo yo no lo entendía, pero sí me molestaba”, dice Kate en el documental.

“En las comidas de publicistas básicamente eras una elegida. Así de ¡wow! si te invitaban a las comidas de publicidad. Porque literalmente esas comidas eran para ofrecer a las actrices a los publicistas, que son la gente que mete el dinero a Televisa, que compra los tiempos de aire en Televisa”.

Kate contó que cuando la invitaron ella era novia de Ari Telch, por lo que rehusó ir sola. Se le dijo que no podía llevar acompañante y se rehusó ir.

“Después me hablaron y me dijeron: ‘¡Cómo que no vas a ir!’ Casi, casi, ¡no te estamos preguntando! A mí lo que me ofrecieron fue ir a entretener a unos señores que yo no conocía y me pareció de lo más bajo y nunca lo acepté”.

Kate del Castillo es la primera actriz de Televisa en confirmar algo que se había revelado sobre la importante televisora por años.