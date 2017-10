Rosíe le tenía envidia a Jenni Rivera, dice una tia abuela

Supuesta pariente dice que la hermana de la diva de la banda era ‘bien canija’

Según un audio que está circulando en las redes sociales, una supuesta tía de Jenni Rivera dice que Rosie, la hermana menor, le tenía mucha envidia a la desaparecida “Diva de la Banda”.

“Rosie le tenía una envidia increíble” dice una tal Pita Zaavedra, quien dice ser hermana de doña Rosa, la mamá de Jenni. “Rosie era bien canija. Rosie era tan cabrxxa. Una vez estábamos mirando los premios Bandamax y estábamos esperando que saliera Jenni porque le iban a dar unos premios. Y llega ella pero super encabrxxxda, bien enajada y azotó la puerta. ‘están otra vez mirando a la pxnche Jenni, como me tienen harta con eso”.

Hasta ahora Rosie, que dice ser una mujer cristiana muy religiosa, no ha reaccionado a lo que dice su supuesta tía, pero su sobrina Chiquis si tuvo algo que decir.

“No he escuchado el audio”, dijo la hija de Jenni, quien dice que ha decidido rezar por la supuesta tía abuela.

“Yo hago lo posible por pedirle a dios por esas personas, somos familia al final del día y lo que se tenga que decir es mejor decirnos en persona, no ponerlo en un video, públicamente. Es triste porque es hermana de mi abuelita y me preocupa mi abuelita, pero como le dije ayer a mi abuelita, abuelita por favor, no se preocupe, que dios me los bendiga. No sé quien sea esa persona y ni modo”.