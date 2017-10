Pepe Aguilar reclama a la prensa que solo cubra lo malo de su familia

El cantante cuestionó a los medios que no hayan hablado de la nominación al Grammy de su hijo Leonardo

Primicias

Pepe Aguilar está bien enojado con los reporteros de espectáculos porque dice que nomás sale una nota mala sobre su familia y todos se vuelcan a cubrir ese caso. Pero si sale algo bonito, nadie lo busca para eso.

“Me da mucha pena porque en realidad hay noticias padres; o sea, por ejemplo, la noticia de mi hijo mayor era portada y planas primeras de todos los medios, [y] mi [otro] hijo ahora tienen dos nominaciones a los Grammy. ¿Dónde están las portadas, güeyes? La verdad, con todo respeto, sinceramente se los digo, ¿dónde están las portadas?”, le reclamó el cantante a los medios que asistieron a su concierto en Aguascalientes, México, este fin de semana.

Hace unas semanas, el hijo mayor de Pepe, José Emiliano, libró la cárcel estadounidense luego de haberse declarado culpable de tráfico de personas.

Mientras tanto, Leonardo, el segundo hijo varón del artista, es el que puso como ejemplo de que es buen chico.

“Creo que también así los medios tendrían que revisar el volver a crear contenido que no sea tan sensacionalista. La verdad hay mucho, hay muchísimo; no todo son muertes, cuernos, hijos en la cárcel, güeyes que les pegan; no, hay muchas otras cosas”, dijo.