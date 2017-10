Julión Alvarez: ‘no necesito ayuda piscológica’

El cantante dice que ha podido sobrellevar el estrés de su situación legal

Primicias

A pesar de que está siendo investigado por supuestos lazos con el narcotráfico, Julión Álvarez dice que está tranquilo y siendo fuerte para sus familiares y compañeros de trabajo.

“Les soy sincero, nunca me harté”, dijo a la salida del palenque de Pachuca, donde tuvo un lleno total este fin de semana y demostró que sigue siendo El Rey de la Taquilla.

“Si me canse de andar buscando con quién me tenía que asesorar, cosas a las que no estaba acostumbrado”, dijo. “Mii rollo era estudios de grabación y mi rancho y ahora ando en oficinas, donde hay pura reunión y comida. Y soy de los que no puedo decir que no”.

Incluso dijo que, de tanto reunirse, ha subido de peso.

A una pregunta de nuestro Topo, sobre si ha ocupado ayuda psicológica para sobrellevar el estrés del caso legao, respondió de forma negativa.

“No, fíjese que gracias a dios no hubo la necesidad. Yo le agradezco a dios, [porque] soy muy desesperado, muy corajudo. Y a la mejor dirán no te queda otra cosa, pero se dio solo”.

Añadió que debido a su situación legal ha tenido que restringir algunas de sus actividades en Estados Unidos y México, pero que ha sido paciente porque su caso va para largo.

Todo es cuestión de tiempo”, dijo. “Solo me he acatado a seguir los pasos que me dan los abogados”.