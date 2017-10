Eduardo Yáñez: mi hijo me robaba y por eso le retiré mi apoyo

Actor dice que está en líos por culpa de las declaraciones que hizo Eduardo Jr.

Eduardo Yáñez dice que se vio obligado a quitarle su apoyo económico a su hijo cuando descubrió que este le robaba y que por culpa de las declaraciones de su hijo –que lo acusa de ser drogadicto y abusador– enfrenta un serio problema legal y laboral.

“Yo estoy en un problema ahorita muy grande por culpa de sus declaraciones”, dijo sobre el lío que se buscó cuando le propinó un cachetadón a un reportero en una alfombra roja.

“No tiene la culpa completa porque la acción la cometí yo. El no agarró mi mano ni mucho menos. Pero yo he sufrido meses desde que él comenzó a hablar de mi. Yo he ido aguantando caña y aguantando caña pero llega un momento en que esto ya se salió de las manos”, dijo en la entrevista que le hizo Rodner Figueroa para “Al rojo vivo”.

En la entrevista dijo que no había hecho declaraciones antes sobre su hijo para “protegerlo a él de una serie de estupideces y barbaridades que el chamaco ha cometido paso tras paso”.

Aunque reconoció que fue un padre ausente, por tener que trabajar, argumentó que nunca abusó de este y que por el contrario le dio de todo a su hijo, quien era “dueño y señor” del departamento donde vivían.

“A las doce del día con sus huevos estrellados en la cama, ¡que gran abuso estábamos cometiendo! Y sí, fíjate que sí, porque yo a ese chavo lo hubiera mandado a la calle a trabajar a lo mejor hubiera aprendido diferente”, dijo Eduardo.

El actor contó que su hijo lo engañó, cuando dejó de ir a la escuela por un par de años sin decirle a su padre o a su nana, y que comprobó que este le robaba del dinero que le daba para pagar las cuentas de la casa.

Yáñez dijo que su hijo se “volvió loco” cuando su padre lo confrontó y lo obligó a tomar una decisión importante.

“Le quité mi apoyo, por completo, gimnasio, ropa, coche, todo le quité”, dijo.

El actor de Televisa negó actualmente ser drogadicto aunque “lo fui, me metí mis cosas, tuve mi época”.

Se rió cuando Rodner le preguntó si es racista y negó absolutamente haber abusado de alguna mujer.