Eduardo Yáñez: ‘no pido perdón, es una disculpa nada más’

Actor asume responsabilidad por cachetadón pero acusa a reportero de serpoco profesional

Eduardo Yañez insistió en su entrevista el jueves con “El gordo y la flaca” que le pedía una disculpa a Paco Fuentes por el cachetadón que le propinó en una alfombra roja la semana pasada, pero que no le pedía el perdón.

Más aún, el actor acusó al reportero del mismo programa de haber sido poco profesional por “apretar las tuercas” demasiado cuando le preguntó sobre un asunto personal.

“Quiero pedir una disculpa a Paco, porque mi proceder no fue el correcto”, dijo al principio de la extensa entrevista con los presentadores Lili Estefan y Raúl de Molina.

“Solo siento que Paco se envolvió en un asunto que es demasiado personal para mí, es algo muy sensitivo, es defender a mi familia, no permitir que se me toque a mi hijo, y él se vio en algo que no le pertenece”.

“Sentí yo en ese momento que insistía demasiado y en mi forma de percibir hasta que se estaba burlando de mi situación respecto a mi hijo. Y pues no me aguanté”.

Cuando “El Gordo” de Molina le expresó “qué bueno que estás pidiendo perdón”, Yáñez reaccionó y le disparó en el enlace desde Los Ángeles: “No. Perdón no, es una disculpa nada más”.

Yáñez entonces volvió a cuestionar el profesionalismo de Paco Fuentes.

“Yo entiendo que el reportero está haciendo su trabajo, pero nunca se me hizo una pregunta de qué yo hacía esa noche ahí”, dijo.

“Me preguntó sobre Marjorie de Sousa y su situación y me preguntó directamente sobre el rollo con mi hijo, nada que ver con lo que todos los artistas que estábamos esa noche ahí estábamos haciendo. Nada que ver”.

Yáñez dijo que fue “respetuoso y educado” al pedir que no le preguntaran sobre su hijo, pero que Fuentes “insistió, porque me imagino que es su naturaleza o lo que le obligan a preguntar” en “El gordo y la flaca”.

Yáñez repitió que el reportero fue poco profesional al tomar el lado de su hijo.

“Él tiene ahí una simpatía con mi hijo y me imagino que tomó el problema muy suyo, y por eso fue tan insistente”.

Ya casi al final de la entrevista, cuando De Molina le comentó “es de hombre pedir perdón pero es paco el que te tiene que perdonar”, Yáñez reaccionó de forma contundente.

“Te repito ‘Gordo’ que no estoy pidiendo perdón. Estoy [ofreciendo] una disculpa con toda la educación del mundo y todo el arrepentimiento de mi corazón”.