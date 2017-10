Eduardo Yáñez habla en exclusiva con ‘El gordo y la flaca’

#CostaOeste ya estamos al aire por @univision con #EduardoYañez explicándole a @liliestefan y @rauldemolina porque agredió a @fuepaco – el link a la entrevista completa está arriba en nuestro perfil 👆🏼

