Peligra transmisión de documental de Kate del Castillo sobre El Chapo

El actor Sean Penn objetó partes del contenido que lo señalan como un soplón

Todo está listo para estrenarse en Netflix “Cuando conocí al Chapo: la historia de Kate del Castillo”, el 20 de octubre. Sin embargo, que salga o no al aire ahora no depende ni de la actriz ni de la televisora, sino de Sean Penn, uno de los grandes protagonistas de este drama, al que aparentemente no consultaron para esta producción.

De acuerdo con el portal TMZ, el famoso actor de Hollywood quiere que se corte o se edite la parte que sugiere que él fue el responsable de la recaptura del criminal al haber avisado al Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre su paradero.

Fuentes revelaron a TMZ que varios de los entrevistados para el documental sugieren que Penn alertó al Departamento de Justicia que iba a viajar a un lugar secreto en México para entrevistarse con el capo para un artículo que publicaría en la revista Rolling Stone.

Abogados de Penn contactaron a Netflix para pedir que eliminaran las referencias a su cliente, según TMZ.

Lo que el actor teme es que la gente del Chapo luego lo busque y le haga algo a él o a su familia.

Un representante de Penn le dijo a TMZ que la información que incluye la producción de Del Castillo sobre el actor es falsa.