Paco Fuentes, el reportero agredido por Yánez, brilla por su ausencia

Hoy más que nunca estoy convencido que la familia es el pilar de la sociedad, por eso, agradezco a Dios que me colocó en una en la que nos amamos ciegamente, entendemos nuestros defectos y admiramos nuestras virtudes. Mi madre y mis hermanos que siempre han estado conmigo y a mi padre quien también gracias a sus valores doy crédito de quien soy y que seguramente desde el cielo está cuidando de mi. La persona con la que comparto mi corazón sentimentalmente me ha comprobado que a pesar de mis defectos, errores y sacrificios profesionales siempre estará conmigo al igual que su familia quien también me ha arropado como parte de ella. Tengo el privilegio de tener una familia más, ¡MIS AMIGOS!, con ellos a través de los años hemos montado la misma montaña rusa de vivencias en la que juntos hemos sonreído pero también llorado. Comprobando así que aunque muchas personas solo puedan “contar con los dedos de la mano” sus amistades, yo tengo el orgullo de decir que me faltan dedos para hacerlo. A la gran familia artística con la cual también algún día formé parte, le envío mi más sincero abrazo de aprecio por manifestarse en solidaridad conmigo. En la vida también tenemos la dicha de día a día encontrarnos en el mismo camino con muchas personas con las que vamos conviviendo y familiarizando, es por eso que a TI, a ti que no me conoces personalmente pero aun así tomaste unos segundos de tu tiempo para demostrarme tu solidaridad y afecto en estos días, también te digo ¡GRACIAS! Por último pero NO menos importante, en mi elección de carrera también me doy cuenta que soy colega de una familia periodística a la que personalmente admiro y a quienes hoy tengo un agradecimiento literalmente INEXPLICABLE al recibir tanto pero tanto respaldo, respeto y cariño. Así que, FAMILIA hoy estoy de pie gracias a ustedes más fuerte que nunca y decidido a no dejar que la violencia sea protagonista entre nosotros. Nos vemos muy pronto… Paco Fuentes

A post shared by Paco Fuentes (@fuepaco) on Oct 14, 2017 at 2:18pm PDT