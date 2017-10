María Celeste Arrarás: ‘nunca dije que ‘Chente había muerto’

Presentadora insiste que Vicente Fernández se equivocó cuando la señaló como la periodista que adelantó su deceso

María Celeste Arrarás mandó a decirle a Vicente Fernández que ella nunca anunció prematuramente que el Charro de Huentitán había muerto.

El tema surgió en “Al rojo vivo”, cuando una productora presentó la foto que Chente publicó en su Instagram, en la que está montado en una moto.

“Esto es curioso que traigas este tema a colación porque hace mucho tiempo atrás [sic]él estaba bajo la impresión equivocada de que yo era la que había comenzado ese rumor”, explicó María Celeste entre risas. “Es que yo creo que me confundió con una reportera que lo denunció [sic], y estaba en cámara ella y yo creo que como… que nos confundió”.

La presentadora de Telemundo se sintió aludida esta semana, cuando junto a otra foto en su Instagram, Vicente puso este mensaje: “ni le hagan caso a la persona que publica muy seguido que me dio un paro y que me morí… “.

Arrarás insistió en que ella no fue.

“Para todos los efectos yo lo quiero vivito y coleando”, dijo. “Lo adoro, don Vicente, sabe que siempre le he tenido un gran cariño. Nunca hemos dicho nada similar. Aquí no decimos nada que no este requeteconfirmado”.