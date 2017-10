Eduardo Yáñez entre lágrimas: ‘soy humano y también soy hijo de dios’

El actor reconoció que perdió el 'cool' y que tiene que disculparse con muchas personas

Eduardo Yáñez por fin dio la cara, y lo hizo en el mismo programa para el que trabaja el reportero al que agredió físicamente, “El gordo y la flaca”.

En la entrevista, el actor explicó qué lo orilló a propinar una cachetada a Paco Fuentes, quien desde el día de la agresión no aparece en cámaras.

“[Le dije] muy respetuoso y educado que no iba a hablar de mi vida personal, a lo que él insistió porque me imagino es su naturaleza o que lo obligan a preguntar quizás; y repito, yo perdí, perdí el ‘cool’, y se me fue la onda”, explicó el actor, quien conforme avanzaba la entrevista se veía cada vez más afectado.

Luego ofreció “sinceras” disculpas a sus compañeros actores que estaban la noche de incidente en el lugar, así como a los organizadores del evento.

Ya a punto del llanto, dijo que tenía que irse a México a buscar ayuda y a reflexionar sobre él.

“Tengo que aceptar mi error, tengo que disculparme con las gentes involucradas […] empezar de nuevo, porque soy un ser humano y cometo errores, y porque también soy hijo de dios; nada más por eso”, concluyó.