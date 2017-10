Vicente Fernández presume en las redes que sigue vivito y coleando

El cantante subió una foto para acallar los constantes rumores de que murió

Primicias

Como cada rato lo matan, Vicente Fernández subió una foto a su cuenta de Instagram en la que aparece impecable y en forma. Y sobre todo, muy sonriente.

“Querido público, aquí les mando esta foto hoy 18 de octubre del 2017, con un abrazo muy cariñoso para decirles una vez más que no se apuren ni le hagan caso a la persona que publica muy seguido que me dio un paro y que me morí… jajajajajaja los quiero y bendito sea Dios aquí sigo”, escribió junto a la foto el Charro de Huentitán, quien desde hace varios años se retiró de los escenarios.

El intérprete ha estado delicado de salud, aunque al parecer ha podido sortear por varios años diversos padecimientos, entre ellos un cáncer de hígado.