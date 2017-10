Reportero agredido de ‘El gordo y la flaca’ pagaría sus costos médicos

‘El Borrego’ Nava dice que Paco Fuentes es su amigo y asegura que este demandará a su agresor Eduardo Yánez

Primicias

Paco Fuentes no tiene seguro médico y tiene que costearse el tratamiento que requiere por las secuelas del cachetadón que le propinó el actor Eduardo Yánez la semana pasada en una alfombra roja de Los Ángeles.

Así lo aseguró el actor y conductor Juan Carlos “El Borrego” Nava, quien dice ser amigo cercano del reportero.

“Él está bien, eso sí, tiene un derrame en el ojo y tiene una aperturita en la boca”, dijo “El Borrego” en una entrevista en “Ventaneando”.

“El Borrego” reveló que Paco Fuentes si procederá contra el actor mexicano para recuperar los gastos.

“Por supuesto que va a actuar legalmente, y si no él, la empresa donde trabaja, y el abogado, y lo que le está costando, o sea, porque finalmente es un muchacho que no tiene social security, no tiene un seguro médico de gastos mayores, pues vive allá y es mexicano”.

“El Borrego” dio a entender que ha estado en contacto con Fuentes desde el cachetadón.

“Paco es amigo mío, estudió en el CEA actuación y hoy trabaja de reportero, pero lleva mucho tiempo, le tocó la mala suerte que había tres gueyes antes que ya le había preguntado lo mismo y reventó”, dijo.

“A Eduardo Yáñez lo conozco hace años, no es mi amigo, pero lo respeto como actor, su carrera”, concluyó.