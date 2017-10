Eduardo Yáñez Jr. se arrepiente de disputa pública con su padre

‘La ropa sucia se lava en casa’ dice ahora quien llamó al actor ‘drogadicto y racista’

Eduardo Yáñez Jr. se arrepiente ahora de haber hecho pública su disputa con su famoso padre, que la semana pasada propinó un cachetadón a un periodista.

“La ropa sucia se lava en casa”, dijo el hijo del actor, entrevistado por “El gordo y la flaca frente a su apartamento en su casa”

“Cuando tuvimos esa pelea, yo no debí haber comentado eso al aire, obviamente eso lo pudimos haber arreglado en casa tras puertas cerradas”, dijo. “Yo ya estoy arrepentido y por eso no quiero comentar nada más sobre eso. Si me estreso ahorita puedo acabar en el hospital”.

El muchacho se vio desmejorado y dijo que todavía se está recuperando de lesiones sufridas por el accidente que tuvo el 10 de julio, un asunto que su abogado todavía no ha resuelto. Dijo que tiene 23 puntadas en el estómago.

“Desde levantarte de la cama hasta bañarte es un esfuerzo, ahorita fui a agarrar medicinas, me tengo que regresar a la casa”, dijo.

El hijo del actor dijo que su pareja está a punto de dar a luz y que le urge volver a trabajar. Reveló que ya tiene dos empleos a tiempo parcial: uno como bartender de un restaurante mexicano y otro como cajero en una tienda de ropa.

“Yo me parto la madre… se me hace bien triste realmente y si me frustro porque yo no le hecho nada malo a nadie”, dijo.

La disputa entre padre e hijo se hizo pública este verano cuando el Junior publicó un tuit en el que llamaba al actor un “racista, drogadicto y abusador”. Y el mes después, cuando se accidentó, anunció una campaña de recaudación de fondos en redes sociales, porque su padre no le ayudaba.

Fue una pregunta sobre esa cuenta gofundme que provocó el enojo de Eduardo Yáñez con el reportero Paco Fuentes y que terminó en el ya famoso cachetadón.