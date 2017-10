Paco Fuentes: ‘no tengo ningún interés’ en hablar con Eduardo Yáñez

Reportero habla de cómo reaccionó a la agresión del actor y da a entender que tomará acción legal en su contra

Primicias

Paco Fuentes dice que quedó en shock cuando Eduardo Yáñez le propinó tremendo cachetadón en una alfombra roja en Los Ángeles e insistió en que no tiene ningún interés en hablar con el actor sobre el incidente.

“Creo que aquí ya las palabras salen sobrando”, dijo Fuentes en una entrevista transmitida en el noticiero local de Univisión en Los Ángeles. “La vida puede llevarnos en un mismo camino… pero al menos hoy te puedo decir, no tengo ningún interés en tener una conversación con una persona que no va a entender [mi punto de vista]”.

La entrevista fue captada por un usuario de Twitter:

En la entrevista, el reportero de “El gordo y la flaca” relató el momento que vivió tras el golpe en la cara de Yañez.

“Me reta”, dijo Fuentes. “Todavía quedó en shock, no entiendo todavía qué está pasando, si era real… de ahí él se va, llegó una patrulla, que fue la que me cuestionó, me pidieron mis datos y se hizo el reporte policiaco”.

Al tratar de explicar su postura, Paco expresó: “No hay absolutamente nada que se pueda justificar con violencia… yo estaba trabajando”.

A una pregunta sobre el apoyo que ha recibido de sus colegas en los medios, dijo: “Todos manifestándose en no a la violencia… yo creo que al final del día ese es el mensaje”.

Paco Fuentes dijo que nadie asociado con Yáñez lo había llamado para ofrecerle una disculpa y cuando la reportera le preguntó si pensaba demandar respondió de forma vaga.

“La respuesta más bien es si quiero que esto quede impune… el mensaje que quede ante la sociedad es que cualquier artista, cualquier persona, puede llegar y simple y sencillamente hacer lo que quiera. Yo creo que no es válido”.

Con su declaración, Fuentes parece rechazar la propuesta de la presentadora del programa Lili Estefan, quien dijo que invitó a Yáñez a comparecer en el programa y enfrentar al periodista agredido.

Los presentadores de “El gordo y la flaca” han sido duramente criticados en redes sociales por su postura inicial en la que parecieron defender a Eduardo Yáñez y denigrar el trabajo de su propio periodista.