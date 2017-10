Hijo de Eduardo Yáñez reacciona a ‘cachetadón’ de su padre

Yáñez Jr alude a ‘maltrato’ de su progenitor en respuesta en Twitter que luego borra

El hijo de Eduardo Yáñez reaccionó impetuosamente a un comentario en Twitter sobre el famoso “cachetadón” de su padre a un reportero, diciendo que se alegra de “no tener que aguantar ese maltrato nunca más, pero casi enseguida borró el mensaje.

“Acabo de ver el vídeo del cachetadon al reportero de Univisión por parte del papa de @EduardoYanezJr y la violencia no justifica nada !!!”, escribió un usuario de redes sociales, a lo que el hijo aludido respondió “Gracias por tu apoyo, yo dije desde un principio que la verdad saldía sola, me alegro no tener que aguantar ese maltrato nunca más.

No obstante, el muchacho –cuyos comentarios sobre el distanciamiento que tiene con su padre han puesto a Eduardo Yáñez en la mirilla de los reporteros de chismes– retiró el mensaje de Twitter casi inmediatamente después que lo publicó.

Acabo de ver el vídeo del cachetadon al reportero de Univisión por parte del papa de @EduardoYanezJr y la violencia no justifica nada !!! — Irving J Santiago P (@Irvingsp) October 12, 2017

Esa había sido la única respuesta hasta hoy del hijo del actor sobre el video del “cachetadón” que dio la vuelta al mundo.