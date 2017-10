‘El gordo y la flaca’ se burlan de reportero y defienden a Eduardo Yáñez

Sorprende actitud de Lili Estefan y Raúl de Molina ante agresión sufrida por Paco Fuentes

Más Chismes Primicias

Vergonzosa fue la actitud de Lili Estefan y Raúl de Molina, quienes se burlaron de Paco Fuentes y hasta defendieron a Eduardo Yáñez, quien fue captado en un video agrediendo verbal y físicamente al reportero.

Paco Fuentes fue entrevistado por los presentadores de “El gordo y la flaca” en el programa del miércoles, que fue dedicado casi enteramente al incidente visto en el video. Después de que el reportero contara que tuvo que recibir atención médica por el golpe, Raúl de Molina comenzó a justificar la reacción violenta de Eduardo Yáñez.

“Nunca debió haber hecho eso, pero me imagino lo que pasa con Eduardo”, dijo El Gordo. “Varios reporteros le preguntaron por esto y llegó un momento ya que no quería hablar más de esto, Le volvieron a preguntar y perdió la tabla. Nos puede pasar a cualquier persona. No lo debió haber hecho pero también me pongo en la situación de Eduardo”.

Poco después, Lili comenzó a criticar al reportero, casi culpando a la víctima por el golpe.

“Yo hubiera parado cuando empezó a decir malas palabras…”, le recomendó La Flaca, que ha rehusado hablar sobre su reciente separación de su esposo, “Yo personalmente ya hubiera respetado porque él comenzó diciendo, yo no hablo de mi vida privada. Sin embargo, claro, tu trataste de hacer tu trabajo lo mejor posible”.

“Jamás [vamos] a justificar que ese golpe que te dio Eduardo Yáñez es correcto, [pero] me imagino que el dolor que está pasando con su hijo ha llegado a que no se pudo controlar”, dijo Lili.

Luego, entre risas, continuó: “A lo mejor un poco de psicología, ya cuando tu ves que se enoja Eduardo Yánez, parar ahí”.

“A lo mejor en años, cuando tengas un hijo, entenderás lo que le pasó a Eduardo Yáñez”, le remató Lili, casi regañando al reportero agredido.

Las risas continuaron al final de la entrevista, cuando “el Gordo “ Raúl de Molina lo despidió con “muy buen trabajo, y ya sabemos que puedes ir cinco rounds con Canelo”.

“La Flaca” le rió el chiste y preguntó “¿Cuál es el mejor lado de Paco?”