Eduardo Yáñez golpea a reportero luego de agredirlo verbalmente

El actor se enfureció cuando el comunicador preguntó que por qué el actor no ayudaba económicamente a su hijo Eduardo Yáñez Jr.

Primicias

Un iracundo Eduardo Yáñez reaccionó con violencia cuando un reportero de Univision le preguntó por la situación económica del hijo del actor.

“Si estás tan preocupado tú, mándale el dinero, güey, o tú ve y dile”, responde Yáñez a Paco Fuentes, de “El gordo y la flaca” cuando este le preguntó por qué el artista no ayudaba económicamente a su vástago, quien estuvo hospitalizado hace unos días luego de un accidente de auto.

Cuando el reportero le dice Yáñez que la prensa es solo el vínculo entre el artista y el público, el actor le responde: “Tú eres puro c*lo, tú no no eres el vínculo de nada, brother, y ya no me faltes al respeto”.

Al responder que no le faltó al respeto, Yáñez le soltó tan tremendo golpe en la cara al reportero que perdió el equilibrio y casi cae al suelo.

Esto sucedió durante un evento público en Los Ángeles, adonde el actor había sido invitado.