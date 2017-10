Lili Estefan culpó a huracán por su larga ausencia de la televisión

Hizo solo una breve mención de su matrimonio fallido al retornar a 'El gordo y la flaca' el lunes

Lili Estefan se comparó con cientos de miles de damnificados por huracanes en el Caribe al explicar su ausencia de tres semanas de ‘El gordo y la flaca’, diciendo que estuvo “muy incómoda” tras pasar 10 días sin electricidad.

“La Flaca” regresó al programa de chismes de Univision el lunes por primera vez desde que anunció, el 14 de septiembre, que se separaba de su esposo Lorenzo Luaces.

“No saben cómo estoy disfrutando este momento”, dijo Lili casi al final de la emisión del lunes, cuando su compañero Raúl de Molina le pidió que hablara sobre su larga ausencia del programa.

“Hay que tener un ánimo muy especial para venir a hacer un show [como este] y las primeras semanas no se sentía”, explicó Lili en el aire. “No se sentía no solamente por lo que yo estaba pasando, pero no se sentía por todo lo que estaba pasando en el mundo y no se sentía porque me tocó más de diez días sin electricidad en casa… estuve mucho tiempo muy incómoda”.

Por culpa del huracán no pudo usar el teléfono ni entrar a sus redes sociales, dijo, por lo cual no pudo estar en comunicación con sus amigos y compañeros de trabajo.

En su paso por Florida, el huracán Irma dejó a cientos de miles de residentes sin electricidad tras tocar tierra el 9 de septiembre –cinco días antes de que Lili anunciara la separación. Si Lili estuvo 10 días sin electricidad, sus servicios habrían sido reestablecidos para el 19 de septiembre, casi dos semanas antes de su regreso a la vida pública.

Pero Lili dijo que decidió darse el tiempo para pasar más tiempo con sus dos hijos e irónicamente aludió a su trabajo de contar chismes al referirse brevemente a su propio matrimonio.

“No estoy de acuerdo con escándalos al estilo Marjorie [de Sousa] y Julián Gil”, bromeó. “Lorenzo y yo estamos más unidos que nunca, [para] sacar adelante a los niños, que creo que es lo principal”.