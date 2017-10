‘Héroe hispano’ de Las Vegas no detuvo el tiroteo

Autoridades revelan que guardia de seguridad fue en realidad la primera víctima del autor de la masacre

Primicias

El guardia de seguridad a quien las autoridades dieron crédito por detener el tiroteo que produjo la masacre del mes pasado en Las Vegas, en realidad recibió un balazo en la pierna antes de que Stephen Paddock comenzara a disparar a miles de personas en un concierto al aire libre.

El guardia de seguridad Jesús Campos, que recibió el balazo en el pasillo del piso 32 del hotel Mandalay Bay al acercarse a la habitación de Paddock, fue en realidad la primera víctima del autor de la masacre.

Las nuevas revelaciones de las autoridades ponen en duda la cronología de los sucesos la noche del tiroteo más mortal en la historia moderna de los Estados Unidos. Al principio la policía de Las Vegas dijo que, al ser herido en el pasillo, el guardia de seguridad Jesús Campos hizo que Paddock cesara de disparar desde su habitación. El lunes las autoridades dijeron que Paddock comenzó a disparar después de dispararle 200 veces al guardia de seguridad.

En un tiroteo de aproximadamente 10 minutos de duración, Paddock mató a 58 personas e hirió a más de 500 la noche del 1 de octubre.

No se dijo qué hizo el guardia de seguridad tras recibir el balazo y las autoridades no saben si Campos le pudo informar a alguien que había recibido un balazo. La policía no sabía que había un herido en el hotel hasta que los agentes llegaron al piso 32 del hotel y vieron a Campos en el pasillo junto al elevador, dijo la policía.

La policía no le disparó inmediatamente a Paddock en su habitación, porque para cuando arribó al piso 32 el tiroteo ya había pasado. Cuando la policía entró finalmente a la habitación halló el cuerpo muerto del asesino.

Las autoridades habían catalogado a Campos como un héroe porque pensaron que al intervenir pudo detener la pérdida de vidas, pero ahora la policía no sabe qué hizo que Paddock detuviera el tiroteo.