Karla Panini se defiende: ‘acompañé a Karla Luna hasta el final’

en un mundo de putas y virgenes, donde hay quienes entregan las nalgas por escalar posiciones y quienes esconden la entrepierna por miedo o conviccion religiosa,en un mundo de acosadores y mujeres que se ofrecen tranquilamente como si fuera un vaso de agua para el sediento, en un mundo de hombres infieles o cornudos donde los buenos son cagados y los cagadores son perseguidos por las feminas que imploran ser una amante mas, en un mundo de traiciones,desiluciones,revolcones,calumnias orgias,violaciones,golpizas y mentiras para fornicar, en un mundo de puñales por la espalda,mentiras de frente y murmuraciones por detras, encontrar a quien amar y quien te ame habiendo en la relacion respeto y dialogo,franqueza y complicidad, fidelidad y romance es casi un milagro, en un mundo desordenado,carente de valores maltratado por la contaminacion material y peor…(espiritual), en donde se exalta la idea del sexo como lo mejor que puede pasarle al ser humano,hallar a una pareja ideal, que quiera compartir su vida con nosotros a traves del tiempo, es un poco menos que una utopia. #karlapanini #americogarza #soykarlapanini #paniniunicacuenta #lascomadres

