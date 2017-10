Juan Rivera revela por qué nunca se quita la camisa

El menor de los hermanos Rivera mostró una foto con el más guardado de sus secretos

Primicias

Si creen que Juan Rivera ya reveló todos sus secretos, están equivocados. En su más reciente post de Instagram, el menor del famoso clan confesó por qué nunca se quita la camisa. ¿El motivo? Cientos y cientos de tatuajes.

Pero no se trata de tatuajes cualquiera. Juan dejó ver que está obsesionado con su esposa Brenda, y en honor a ella se grabó la espalda el nombre de la mujer, con quien se acaba de casar pero con quien lleva viviendo más de dos décadas.

“Esto pasa cuando sales con tu vieja por unos tragos y te das cuenta al otro dia qie estas algo OBSESIONADO. Para los que no lo sabian, POR ESTO NO ME QUITO LA CAMISA jajajajajjaja #BRENDA #JUANELO”, escribió junto a la foto.

Los tatuajes, desde el cuello hasta parece ser que la cintura, dicen Brenda en varios tamaños, estilos y tonos.