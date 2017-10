Juan Rivera dice que, aun muerta, Jenni Rivera merece nominaciones

30 años de vivir dentro de la industria me ah enseñado MUCHOOOOO!! Uno que otro se molestara por lo dicho pero pues ES LA NETA. ESTE NEGOCIO, como casi cualquier otro, SE MUEVE POR INTERES PERSONAL, ASI DE SENCILLO. Aqui en realidad NO IMPORTA EL TALENTO!!! Aqui es el provecho que cada uno pueda sacar. Para NADA es critica @premiodelaradio !!! Si ellos les hablan con la verdad les diran que lo que digo no es mentira. Es mas, uno de los programadores mas conocidos de la industria me dijo que pues cuando algo es noticia se tiene que cubrir, solo que se haga bien. Bueno, ay que cubrir esto. Si gustan, hagan el recorrido de los ultimos 5 años de premiaciones y fijense bien. Usualmente, los que ganan SON LOS ARTISTAS PRESENTES. Los que llegan al evento curiosamente son los galardonados. Creo que estaremos de acuerdo que @JulionAlvarez a sido uno de los exponentes MAS QUERIDOS por el publico. Raro es que casi NUNCA es reconocido como se lo merece cuando la mayoria de sus conciertos son EXITO ROTUNDO. Sus canciones suenan MUCHO pero aun asi no le dan el lugar merecido. Porque es esto? Porque TALVEZ no se presta tanto para el lado del negocio de esta carrera. Otra cosa, noten muuuy bien. Ay MUUUUCHAS RADIOS que dejaron de tocar a mi hermana y mi hermano. Porque sera, si ambos les dieron mucho a ganar a muchas personas y son MUY QUERIDOS por su publico. Bueno, en primer lugar Jenni porque fisicamente ya no esta y es mejor programar a alguien que le de billete a ganar a los interesados. En el caso de mi hermano, es diferente, y esto me lo dijo un amigo de la radio personalmente. Como mi carnal no esta tan "CALIENTE" y "EN MODA" como antes, ya no le dan la misma importancia que antes. Porque pasa esto? Por la misma razon!! Porque no ay ese interes en ganar algo. No me digan que el talento se le acabo porque no es asi. Solo pasa que "TALVEZ" otros se prestan mas al negocio. No es critica, simplemente es la verdad y LA LEY DE LA VIDA!!! DIME LO QUE TIENES y TE DIRE LO QUE VALES!!! SI alguien me puede mostrar lo diferente lo respetare y entendere, por lo pronto es lo que en 30años eh visto. Saludos a TODOS y q los mejores GANEN. FELICIDADES a los COLEGAS q LUCHAN DIA a DIA

