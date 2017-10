Ya no le creen a Chicharito Hernández que esté enamorado

Seguidores del futbolista se mofan de él debido a que en el último año ha tendido tres romances

Noticias

Como los seguidores de Javier “Chicharito” Hernández ya lo han con tres novias en un lapso de menos de un año, ya no le creen que esté enamorado de su más reciente conquista, la actriz española Andrea Duro.

En su cuenta de Instagram, el futbolista mexicano comentó que “les desearía lo mejor. Pero me lo he quedado yo 🤷🏽♂Love you @andreaduro”, escribió junto a la foto en la que se exhibe junto a su actual novia.

Esto desató decenas de comentarios por parte de los fans del atleta tapatío, que el año pasado dejó vestida y alborotada a la reportera de deportes –también española– Lucía Villalón, con quien tenía planes de casarse.

A días más tarde del sonado rompimiento, paparazzis captaron al futbolista en París a beso y beso con Camila Sodi, la ex de Diego Luna.

Así que ahora que presume nuevo amor, ya nadie le cree al Chicharito que sea sincero. Estos son algunos de los mensajes que le han escrito:

“Tu te enamoras de todas, y con ninguna te quedas”.

“Super falso!! alrato ya va a andar con otra como siempre”.

“Como se lo dices a todas. … pues ya no te creemos”.

“Nomas que no te cases y te voy a recordar”.

“No seas mamoooooooon chicharito cada que te enamoras dices lo mismo campeón”.