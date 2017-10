Cristian Castro dice él fue primero que Luis Miguel con Daisy Fuentes

El Gallito feliz confesó que su amistad con El Sol terminó cuando comenzó a salir con la presentadora, a la que Luismi tenía en la mira

Primicias Videos

Cristian Castro dice que Luis Miguel y él son amigos… aunque ya no se hablen.

En una accidentada y confusa conversación que tuvo el Gallito feliz en el programa argentino “La noche de Mirtha”, dijo que la amistad entre El Sol y él terminó porque “cometí el error de salir con una chica que le gustaba mucho”.

La chica en cuestión era Daisy Fuentes, con quien luego Luis Miguel tuvo un tórrido romance.

“Pero yo fui primero”, dijo Castro sobre la presentadora cubanoamericana.

El Gallito dijo que él y Fuentes se conocieron cuando posaron juntos para la portada de una revista, y que cuando ya tenían cuatro meses saliendo fue cuando Luis Miguel lo llamó para reclamarle.

“Me llama y me dice un poquito… pues muy enojado, ‘¿por qué no me dijiste? Y ahí empezó todo”, dijo Castro.

Esto habría sucedido en 1994, dijo Castro.

“En todo caso me la robó Luis Miguel”, dijo en los pocos momentos ene que no fue interrumpido por la presentadora o por alguna de las invitadas del programa.