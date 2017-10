Aunque lo anunciaron, Lili Estefan no llegó a ‘El gordo y la flaca’

La presentadora lleva 20 días fuera del programa de Univision

Primicias

Raúl de Molina anunció en sus redes sociales que hoy, por fin, regresaría a “El gordo y la flaca” su compañera de amiga, Lili Estefan, luego de una ausencia de 20 días.

Sin embargo, al inicio de la transmisión, el conductor tuvo que disculparse porque en lugar de Estefan estaba otra presentadora.

“Lili tenía que estar en el programa con nosotros en el programa hoy”, dijo De Molina con cara compungida. [Pero] Lily se levantó hoy [y] no se sentía bien […] Me había dicho ayer que venía, los productores sabían que venía pero no se siente bien esta mañana”.

De Molina comentó que ayer estuvo con su amiga, que había comido en la casa de Lili y que ella misma le había dicho que hoy estaría presente en el show.

Al parecer, Estefan sufre de una gran depresión debido a que terminó la relación de más de dos décadas con su esposo y padre de sus hijos. Se rumora que Lorenzo Luaces habría sido captado saliendo con otra mujer.

No se indicó cuando regresará “La flaca” al programa de Univision.