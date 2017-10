Famosos reaccionan a trágica balacera en Las Vegas

Sending love and solidarity to the victims and loved ones of yet another mass shooting, as if natural disasters weren’t enough… I pray for the end of these unnatural disasters that keep occurring. God Bless our world, we are one! #PrayForVegas enviando amor y solidaridad a las víctimas y seres queridos de la tragedia en Las Vegas, como si no fueren suficientes los desastres naturales que nos azotan… oremos por el fin de los desastres creados por seres humanos. Dios bendiga nuestro mundo, somos uno!

