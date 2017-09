Ricky Martin quiere que todo el mundo vaya a su boda

El cantante anuncia que su campaña de recaudación para damnificados en Puerto Rico ya superó el millón de dólares

Aunque está preocupado por los enormes daños y víctimas que dejó el huracán María en su paso por su natal Puerto Rico, Ricky Martin está bien enfrascado en las preparaciones para su próxima boda con su novio, el pintor kurdo Jwan Yosef.

Y Ricky dijo en una entrevista que la boda será en un lugar público y que todo el mundo está invitado.

El problema es que la boda no podrá ser en los Estados Unidos, tal y como se lo contó el cantante boricua a una revista, y todo por las políticas migratorias de Donald Trump.

“Debemos tener en cuenta que la mayor parte de la familia de mi prometido es de Siria“. Por eso, el enlace nupcial tendrá que ser en España o Estocolmo, donde vive gran parte de la familia de origen kurdo.

El cantante dijo que espera que su boda sea memorable, el evento del año, y que todo el que pueda llegar, que llegue.

“Somos una familia moderna, y creo que la gente debe verlo, para normalizar la belleza de nuestro núcleo familiar”, dijo. “Esa es la razón por la que quiero que sea público y por la que compartiré ese momento con el mundo”.

Ricky todavía no ha anunciado la fecha del enlace, pero se especula que podría ser en el verano de 2018.

Por otro lado, Ricky anunció que la cuenta que inició para los damnificados de su país, y a la que contribuyó 100 mil dólares, ya sobrepasó el millón de dólares.

“Hola soy Ricky Martin, estoy muy feliz, alcanzamos el millón de dólares para las víctimas del huracán María”, dijo en un video que publicó en sus redes sociales. “Pero necesitamos más, es muy importante que sigan donando en YouCaring.com/RickyMartin. Llevémoslo al siguiente nivel. Les prometo que cada centavo que den llegará a la gente que más lo necesita. Amor y vida”.

THANK YOU ALL. #ALLin4PR YOUCARING.COM/RICKYMARTIN LINK IN BIO A post shared by Ricky (@ricky_martin) on Sep 28, 2017 at 1:51pm PDT

El viernes, la campaña online de Ricky ya había alcanzado más de 1.4 millones de dólares.

Esta semana, Ricky habló sobre la situación de Puerto Rico en el programa de televisión de Ellen DeGeneres. Dijo que pueblos enteros quedaron incomunicados y hay escasez de agua y comida.

“Fuimos destruidos por el huracán… No hay agua, no hay electricidad, no ha comida, no hay medicina, no hay diesel para servir a los hospitales, hay gente que está muriendo”, declaró Ricky a DeGeneres.