Ninel Conde dice ‘estoy bien chavita’ y se niega a confirmar su edad

Según Wikipedia la actriz y cantante cumple hoy 41 años, aunque algunos dicen que es mayor que eso

Primicias

Ninel Conde se encuentra de manteles largos debido a que este 29 de septiembre celebra su cumpleaños, sin embargo, la cantante se niega a confirmar su edad, pues afirma que nadie le cree la edad que ella dice tener.

“Ya para qué digo si no me creen y dicen que no, que tengo 52 y que 60, pues no ya, la edad que uno representa y de la piel que acaricies, y como no acaricio más que a la de mi bebé estoy bien chavita”, dijo la actriz durante una entrevista para el programa Sale el Sol.

Hace apenas unos meses, la también actriz dio de qué hablar precisamente porque una publicación señaló que “El bombón asesino” modificó algunos de sus documentos personales para reducir su edad.

En dicha información, se dijo que en su cédula mexicana Conde tenía como fecha de nacimiento el 29 de septiembre de 1976, sin embargo, en Estados Unidos estaba registrada el mismo día, pero con el año 1971.

Esta no es la única ocasión en que la intérprete se encuentra envuelta en esta controversia, pues hace un año, la misma Ninel confirmaba en diversas entrevistas que celebraba su cumpleaños 40.

En la enciclopedia Wikipedia los datos de la actriz afirman que nació el 29 de septiembre de 1976, por lo que estaría cumpliendo los 41.

Cualquiera que sea la edad, Ninel Conde se fue a celebrar a Las Vegas, Nevada, y demostró estar en excelente forma con una foto que publicó en Instagram y en la que luce un diminuto bikini: