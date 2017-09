Lupillo canta sus narcocorridos en un templo cristiano

Cantante da concierto a beneficio de damnificados de México; esposa dice que está ‘frágil’

Primicias

Tal y como lo anunció en sus redes sociales, Lupillo Rivera llevó a cabo un concierto gratis esta semana, para recaudar fondos para las víctimas de los terremotos que duramente golpearon este mes a México.

Pero aunque el concierto se llevó a cabo en un templo cristiano de Temécula, en el sur de California, Lupillo nunca consideró cambiar su repertorio de narcocorridos.

Decidimos hacerlo aquí en una iglesia porque es más seria la donación, ellos sí toman las cosas en serio y es claro como el agua”, dijo Lupillo en una entrevista de televisión.

A una pregunta sobre los corridos, dijo: “mi ingeniero es cristiano y le preguntó al pastor y él dijo ‘que él haga su show’”, reconociendo que algunas personas podrían criticarlo por cantar su tipo de música en una lugar de devoción.

“Yo creo que analizándolo inteligentemente, vinieron mis fans, vino mi público, vinieron mis amigos, y no todos son cristianos, y no todos conocen la palabra de dios”, dijo en la entrevista. “Si ellos escuchan la palabra de dios y les gusta y sienten algo en su corazón y dicen, ‘sabes qué, voy a regresar porque me gustó’, yo creo que es una ganancia”.

En la misma entrevista, la esposa de Lupillo, Mayeli Rivera, dijo que la devastación de los terremotos afectó mucho al cantante.

“Yo creo que después de la muerte de Jenni, el momento más frágil que yo he visto de Lupillo es este”, dijo Mayeli.

En su Instagram, Lupillo publicó fotos de las camisetas que vendió en el concierto –y que continúa vendiendo– a beneficio de los damnificados. En el mensaje Lupillo dice que lo recaudado “SERÁ ENTREGADO MANO A MANO”.