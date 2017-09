Este fue el último mensaje que compartió Karla Luna

Antes de morir, la comediante instó a sus seguidores a valorar la vida 'que es un regalo de dios'

Primicias

En el último mensaje que compartió Karla Luna en vida, la comediante instó a sus seguidores a valorar la vida, “que es un, regalo de dios, el más hermoso”.

Aunque no está claro cuándo fue grabado el video, Luna luce un rostro demacrado y su cabeza está cubierta con una pañoleta, una prenda que se hizo parte de su atuendo luego de que perdiera el cabello debido a los tratamientos de quimioterapia a los que se sometió.

“Échenle muchísimas ganas. De verdad que soy una persona enamoradísima de la vida y que yo digo, yo ahora sí, no me voy hasta que diosito me dé permiso”, dice Karla, echándose una carcajada, en el video que circuló ayer en redes sociales. “Hasta que él quiera. Y si diosito me dice que hasta hoy yo le pido chance de que hasta mañana. Y si me dice pa’ mañana yo le pido chance pa’ una semana. Y si me dice una semana yo le digo que un mes o un año…”

Una como quiera…pero las criaturas???? #karlaluna🙏🏼 A post shared by elanonimoyelchino (@elanonimoyelchino) on Sep 28, 2017 at 9:23pm PDT

Karla, que falleció el jueves tras su larga batalla con el cáncer, parece presentir su final en el emotivo mensaje.

“Lo único que quiero es que todos seamos felices, que todos vivamos y que todos apreciemos y valoremos la vida, que es maravillosa…”, dice con la voz entrecortada, casi entre lagrimas. “Es un regalo de dios, el más hermoso y que lo tenemos en nuestras manos y de veras que este no lo compras con nada, nni con todo el dinero del mundo. Un día lo tienes y el otro ya no”.

“No te preocupes si no te fuiste de vacaciones este año, tienes salud, tienes dos brazos, tienes a tu familia” concluyó el mensaje.

Karla perdió el jueves su batalla con el cáncer. Tenía 38 años de edad.