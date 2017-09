Topos a Gloria Trevi: ‘No queremos dinero, mejor danos equipo’

Nunca terminare de agradecer a la gente x su apoyo! Ya estamos comprando los materiales q nos requieren los topos para entregarlos a la brevedad! Su donativo llega de verdad!😉 #ayudaverdadera 🙏🏻 #fotoxunacausa

