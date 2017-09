Lupillo Rivera hace su propio evento de recaudación de fondos

Primicias

Lupillo Rivera no participó en los eventos de recaudación de fondos de su familia, destinados a ayudar a las víctimas de los terremotos en México, pero eso no significa que el cantante pelón no quiere ayudar.

Lupillo, que se mantiene en discordia con algunos de sus hermanos, organizó su propio evento, un concierto gratis con el título irónico de “Juntos por México”, este jueves en una iglesia de Temécula, California.

Lupillo anunció en concierto en un video publicado en su Instagram, con un mensaje que advierte “Un concierto Gratis pero te recomendamos traer dinero para apoyar!”

Raza Ven y disfruta una noche con musica para recaudar fondos con el proposito de apoyar los afectados del terremoto en Mexico. Un concierto Gratis pero te recomendamos traer dinero para apoyar! Jueves 28, de Septiembre 7pm 31300 Rancho Community Way Temecula, California, CA 92592 A post shared by Lupillo Rivera (@lupilloriveraoficial) on Sep 26, 2017 at 6:06pm PDT

Larry Hernández, amigo de Lupillo, también está promoviendo el concierto en su propia Instagram.