Alejandro Sanz adopta perra y le pone de nombre Frida

Tenemos un miembro nuevo en la familia es una perrita que nos cedieron de una protectora se llama www.facebook.com/palevlas ya tengo nombre para ella.. se llamará #FRIDA en honor a #México que sigue siendo el país tan chingón que siempre fué y en honor a #PuertoRico que por muy despeinada y desbaratada que esté ahora nadie le podrá quitar su sobrenombre: la isla del encanto y por #Cuba tan callada ahora pero que siempre fué la voz del Caribe y por #Dominicana la sonrisa del cielo y la seńora #Houston y la adolescente #Florida y por tod@s nosotr@s. Os presento a #FRIDA

A post shared by Alejandro Sanz (@alejandrosanz) on Sep 23, 2017 at 10:27pm PDT