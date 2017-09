Larry Hernández enojado porque no fue nominado al Latin Grammy

Cantante volvió a recurrir a una vulgaridad en un video que publicó en sus redes sociales

Primicias

Larry Hernández volvió a demostrar que no tiene pelos en la lengua.

Al no verse incluído el martes en la lista de nominados al Latin Grammy, el cantante de narcocorridos recorrió a sus redes sociales, donde publicó un video en el que expresa su sentir con una vulgaridad que lo caracteriza.

“Me siento muy contento y muy feliz porque tengo vida, porque tengo una familia, porque tengo muchas personas que me odian y muchas que me quieren”, comienza a decir en el video. “Y me siento también muy desafortunado porque pasó otro año pasó otro año más, me pelé la ver.. y no estoy nominado a los Grammys. Gracias”.

Cuando todos los artistas están grabando vídeos que fueron nominados a los @latingrammys y no me queda de otra más que esperar otro año más 😂 A post shared by Latino🇲🇽 (@larryhernandez) on Sep 26, 2017 at 10:19am PDT

Junto al vídeo, Larry publicó un mensaje de resignación: “Cuando todos los artistas están grabando vídeos que fueron nominados a los @latingrammys y no me queda de otra más que esperar otro año más”.