Luis Fonsi llora al recordar víctimas de huracán en Puerto Rico

El cantante boricua fue entrevistado por Don Francisco en especial de Telemundo

Primicias

Luis Fonsi lloró al hablar de sus familiares y de los cientos de damnificados por el huracán María en Puerto Rico durante una entrevista transmitida este domingo.

En la entrevista, realizada por Mario Kreutzberger “Don Francisco” para el especial “Todos unidos” de la cadena Telemundo, Luis Fonsi explicó por qué no podía viajar a su país de origen por compromisos profesionales.

“Estoy celebrando momentos muy bonitos en mi carrera”, dijo el autor e intérprete de “Despacito”. “No puedo cancelar una gira [pero] hay muchos lugares donde podemos donar, para México, para Puerto Rico, para los diferentes lugares afectados”.

Cuando “Don Francisco” le preguntó por su apartamento en la isla, Fonsi dijo que el inmueble había sufrido daños pero “yo voy a resolver, y no importa… Lo que me preocupa es mi familia, mis abuelos, mis primos que no he hablado con ellos todavía… mucha gente que está… “ dijo y pausó para controlar su emoción. “Perdón”, dijo y prosiguió con voz entrecortada. “mucha gente que la está pasando muy mal.

“Hay mucha gente en refugios que no tienen absolutamente nada”, añadió casi entre lágrimas. “Que sepan que estamos aquí, que estamos sufriendo por ellos, doliendo por ellos, que queremos ayudar y queremos buscar todas las formas para hacerlo. Que no nos hemos olvidado de ellos”.

Fonsi fue uno de los muchos artistas que participaron en sendos programas especiales de recaudación este fin de semana en las dos principales cadenas de televisión en español.