Gloria Trevi al gobierno mexicano: ‘Si no ayuda que no estorbe’

Gloria Trevi está enojada con el gobierno mexicano porque dice que cuando envió ayuda para los afectados del terremoto la semana pasada, en la aduana de su país le quisieron cobrar impuestos.

“El gobierno se se está viendo bien corto para ayudar y además están estorbando mucho”, dijo la cantante en “El gordo y la flaca”. “Para poder mandar unas cositas de ayuda, fue una dificultad poder pasar la frontera”.

Dice que muchos fans le han escrito para decirle que quieren enviar cosas para ayudar a los afectados, pero que no tienen dinero para pagar los impuestos de aduana.

“Las autoridades deben buscar una forma mucho más flexible. Si no ayudan, que busquen una manera de facilitar que los demás podamos ayudar. Y si no ayudan que no estorben” dijo.

Trevi aseguró que está donando dinero procedente de sus gira Versus, que realiza junto con Alejandra Guzmán.